سيف نبيل والرد الأول على خبر اعتقاله!

الفنان العراقي سيف نبيل كان ضمن قائمة الأسماء الأكثر تداولاً عبر منصات التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية والسبب خبر إعتقاله في دولة الإمارات حيث يقيم حالياً.

سيف نبيل قرر الخروج عن صمته بطريقة غير مباشرة عن طريق صديقه الذي إلتقط فيديو له عبر ستوري انستقرام وعلق بـ "سيف شو تحضيراتنا للأردن"... وسط موجة ضحك من الفنان العراقي سيف والذي علق من بعدها بـ "رح نكسر الدنيا ونولع المسرح"...

تعليق سيف كان بمثابة تصريح غير مباشر حول اخبار منعه من السفر على إثر الدعوى القضائية التي رفعتها حبيبته اللبنانية بعدما مارس العنف الجسدي عليها وسبب لها جروح وضربات مُختلفة والسبب الغيرة من طرفها كما صرح الصحافي اللبناني ايلي باسيل.

ايلي كان قد أضاف أن الأمر بدأ منذ حوالي الأسبوع وتم وقتها إعتقال سيف في الإمارات حيث يمتلك الإقامة الذهبية، وتم خروجه من السجن عن طريق كفالة مالية، إلا أنه ما زال ممنوع من السفر حتى انتهاء الدعوى القضائية المرفوعة من قبل الفتاة وحتى منه أيضاً.

الجمهور كانت له آراء مُختلفة من هذه الناحية وارفقوا عدة تعليقات كان منها "يدفع الغرامة ويطلع ويقول ما نسجنت".. وتابع آخر "اكبر دليل ان اللي صار صدق ظهورك وتبريرك".. وجاء في تعليق أحدهم "قلت له سنين يغني عن الحب واخر شي يضرب حبيبته كويس اشاعه".. وأضاف أحدهم "ما في حبس بدبي تتحول الى النيابة العامة قضية جنائية وبعدها غرامة".

آخر أعمال سيف نبيل !

الفنان العراقي حالياً يعيش نجاح أغنية "ممكن" والتي أطلقها على طريقة الفيديو كليب بالتعاون مع الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، وحقق العمل انتشار واسع خاصةً عبر تطبيق تيك توك إضافةً إلى يوتيوب بأكثر من 91 مليون مشاهدة في أشهر قليلة.

سيف نبيل أطلق من بعدها أغنية سينجل حملت عنوان "ما أقدر أنساك" وصورها على طريقة الفيديو كليب ليطرحها عبر قناته الشخصية في يوتيوب ويحقق من خلالها أكثر من 6 مليون مشاهدة بغضون شهر واحد تقريباً.

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