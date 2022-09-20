هل عاد سيلفستر ستالون إلى طليقته؟ صورة تثير الجدل

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بأنباء حول عودة النجم العالمي سيلفستر ستالون إلى طليقته بعد قيامه بنشر صورة أثار فيها جدلًا كبيرًا، والتي تجمعه بزوجته السابقة جينيفر فلافين.

سيلفستر ستالون يثير الجدل حول عودته إلى طليقته

نشر النجم العالمي صورة قديمة جداً له رفقة زوجته السابقة جينيفر فلافين، بالرغم من أنهما قد أعلنا عن انفصالهما قبل عدة أسابيع.

وتساءل الجمهور بشكل كبير حول إمكانية ان تكون هذه الصورة طريقة النجم العالمي للإعلان عن عودته إلى طليقته بعد إعلانهما سابقًا عن انفصالهما.

فيما رأى البعض أنها قد تكون طريقة ستالون في التعبير عن اشتياقه وحنينه إلى زوجته السابقة ومحاولة منه لإعادة الامور بينهما.

وعلّق سيلفستر ستالون على الصورة بكلمة واحدة وهي "رائع"، وأثارت هذه الصورة مع التعليق الكثير من الشكوك حول ان سيلفستر ستالون يحاول إعادة لم شمل عائلته وتحسن الأمور بين الثنائي.

تفاصيل انفصال سيلفستر ستالون وزوجته جينيفر

وخلال الشهر الماضي قامت جينيفر فلافين بتقديم طلب الطلاق من النجم العالمي وذلك بعد مرور 25 عاماً على زواجهما في خبر صادم لجمهور ستالون، وأكّدت جينيفر بان سبب طلاقها هي المشاكل الكثيرة وأن علاقتهما انكسرت.

من جانبه قام ستالون بتغيير صورة الوشم الذي اعتمده لزوجته طوال علاقتهما إلى الكلب روكي أحد أبرز شخصيات اعماله، وهو ما اعتبره البعض إشارة منه لوفاء الكلب اكثر من زوجته، فيما قال آخرون إن ستالون بذلك انهى علاقته بزوجته بشكل نهائي.