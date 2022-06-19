طرح الفيديو الدعائي الأول لمسلسل سيلفستر ستالون الجديد.. مفاجأة تستحق الانتظار

هيا حازم

أثار النجم العالمي سيلفستر ستالون جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحظي باهتمام المتابعين والجمهور وذلك بعد أن أعلن عن أول بطولة تلفزيونية له في مسيرته الفنية المليئة بأفلام الأكشن والإثارة.

طرح الفيديو الدعائي لمسلسل سيلفستر ستالون الأول

طرحت شركة الانتاج الفيديو الدعائي الأول لمسلسل Tulsa King والذي يجسّد فيه سيلفستر ستالون أول دور بطولة تلفزيونية رئيسية له في حياته المهنية

ومن المقرر أن تعرض أول حلقتين من المسلسل المنتظر خلال شهر نوفمبر القادم على قناة باراماونت بلس حيث سيشارك النجم العالمي مجموعة من النجوم منهم: "أندريا سافيج، ومارتن ستار، فنسينت بياز وماكس كاسيلا وغيرهم".

وبالرغم من مسيرة النجم الهوليوودي العالمي الفنية والتي استمرت لأكثر من ما يقارب الـ 50 عامًا معطمها كان في مجال أدوار الأكشن، إلا أن هذا الدور يعتبر مرحلة جديدة ومنعطف مختلف في مسيرة النجم العالمي، حيث انه المشاركة الأولى له في عالم التلفزيون، لا سيما مع الشعبية الكبيرة للمسلسلات في الفترة الأخيرة خاصة مع انتشار العديد من المنصات

قصة مسلسل Tulsa King

وظهر النجن العالمي في مقطع الفيديو وهو يقوم بدور زعيم مافيا ايطالي في مدينة نيويورك الأمريكية حيث كان قد خرج من السجن حديثاً بعد مدة 25 عامًا قضاها هناك، وعند اطلاق سراحه يرسله رئيسه في العصابة لبدء عمليات اجرامية في ولاية أوكلاهوما.

ولكن خلال وجوده في المنطقة وبسبب عدم وجود أي اتصالات من المافيا فإن شخصية سيلفستر ستالون يقوم ببناء فريق من الحلفاء لديه وذلك لتأسيس امبراطورية اجرامية خاصة به

ومنح مقطع الفيديو الذي وصلت مدته إلى 30 ثانية بعض التفاصيل حول أداء سيلفستر ستالون حيث ظهر وهو يقوم بالاعتداء بالضرب على شخص بينما في مقطع آخر يقوم بخنق شخصاً آخر، في اشارة واضحة إن النجم العالي لن يكون بعيدًا عن ادوار الأكشن التي اعتاد ان يقدمها في اعماله السينمائية

وعبر الجمهور عن حماستهم الشديدة في انتظار هذا العمل متوقعين ان يقدم النجم العالمي اداء عالي كما اعتاد الجمهور عليه، وقال البعض إنه وبالرغم من كبر سن النجم العالمي الا انه ما زال يعتبر من أبرز نجوم الأكشن في هوليوود