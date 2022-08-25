سيلفستر ستالون ينفصل عن زوجته.. ويستبدل صورتها بـ كلب

كشف تقرير اخباري خاص بمشاهير هوليوود بان النجم العالمي "سيلفستر ستالون" انفصل عن زوجته " جينيفر فلافين" وذلك بعد مرور 25 عاماً على زواجهما الذي كان يوصف بـ "السعيد".

وأكّدت مصادر مقربة من الثنائي خبر انفصال النجم البالغ من العمر 76 عاماً عن زوجته حيث أن الاخيرة تقدّمت بطلب الطلاق منه في يوم 19 أغسطس الحالي في ولاية فلوريدا.

انفصال سيلفستر ستالون وزوجته

بالرغم من مرور أكثر من 25 عاماً على علاقة الثنائي الهوليوودي الشهير النجم العالمي "سيلفستر ستالون" وزوجته عارضة الأزياء "جينيفر فلافين" والتي تصغره بحوالي 16 عامًا، إلا أن هذه العلاقة المميزة والتي وصفت بالسعيدة قد انتهت لسبب قد يراه البعض غير منطقي.

وتقدّمت جينيفر بطلب الطلاق الى المحكمة العليا الخاصة بقضايا الانفصال في فلوريدا قبل ما يقارب الأسبوع من الشهر الحالي.

تفاصيل الانفصال بين ستالون وزوجته

خلال وقت سابق كانت هناك أزمة في علاقة جينيفر مع سيلفستر ستالون حيث أن الأخير كان لديه وشم عملاق لصورة زوجته على يده ولكنّه قام باستبدال صورة زوجته بصورة كلب روكي.

ويأتي هذا الانفصال بعد ثلاثة أشهر فقط من احتفال الثنائي بعيد زواجهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث نشر النجم العالمي صورة لهما وعلّق عليها: "عيد زواج سعيد زوجتي المذهلة ولا توجد أي كلمات تصف ما تعنيه هذه المراة الصبورة والمتفانية، شكرا عزيزتي".

أما فلافين فقد قامت بالردّ عليه والتعليق على الصورة قائلة: "عيد زواج سعيد، شكراً لك على ابقائي مبتسمة دائماً وأنا أشعر بالحب، فزواجنا يتحسّن كل عام".