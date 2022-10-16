سيلفستر ستالون ينافس عائلة كارداشيان ويبدأ برنامجه الواقعي

أثار النجم الهوليوودي العالمي "سيلفستر ستالون" اهتمام الجمهور بعد ان اعلن عن استعداده لدخول عالم تلفزيون الواقع في الفترة المقبلة، في خبر سار لجمهوره الواسع.

تفاصيل برنامج سيلفستر ستالون وعائلته

كشفت صحيفة "ديلي ميل" بان النجم الهوليوودي العالمي وعائلته سيظهرون في برنامج واقعي جديد سينافسون فيه البرنامج الواقعي الأشهر الخاص بعائلة كارداشيان، والذي يعتبر من أبرز برامج الواقع.

وبحسب الصحيفة فقد بدأ النجم العالمي وعائلته تصوير البرنامج، من إنتاج الشركة التي أشرفت على برنامج الواقع الخاص بعائلة فتيات كارداشيان.

وأفادت بعض المصادر أن البرنامج الواقعي سيعرض على منصة "باراماونت بلس" ومن المقرر أن يتناول العمل مشاكل عائلة النجم العالمي وما تعرضت له أسرته من مشاكل.

تفاصيل دراما سيلفستر ستالون

وأشار بعض الأشخاص ان البرنامج الواقعي قد يتناول الحادثة الأبرز في حياة النجم العالمي مؤخرًا، وهو إعلان طلاقه عن زوجته بعد 25 عامًا من الزواج، ومن ثم ظهورهما سويًا مجددًا والتفاصيل في علاقتهما.

ورجحت هذه المصادر أن يتناول البرنامج تفاصيل الطلاق الخاصة بالنجمين، والذي جاء بعد سنوات طويلة من الارتباط وتكوينهما ثروة وصلت إلى 400 مليون دولار وامتلاكهما قصر يبلغ 36 مليون دولار وصعوبة تقسيم هذه الثروة بينهما.

هل سينافس برنامج سيلفستر ستالون برنامج كارداشيان؟

يرى عدد كبير من الجمهور أن البرنامج قد ينافس برنامج الواقع الأشهر الذي يتناول عائلة ال كارداشيان، لا سيما أن الشركة المنتجة لكليهما واحدة.

كما أن البرنامج سيتناول نفس المواضيع التي تناولها برنامج آل كارداشيان من حيث العلاقات والانفصال، والعديد من التفاصيل والأحداث الخاصة بالعائلة.