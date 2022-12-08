سيلين ديون تكشف إصابتها بمتلازمة"الشخص المتيبس"

كشفت المغنية الكندية سيلين ديون اعن إصابتها بمتلازمة "الشخص المتيبس"؛ ما دفعها لإلغاء ثماني من حفلاتها الغنائية المنتظر في صيف 2023، بالإضافة إلى تأجيل جولتها الغنائية الممتدة من ربيع 2023 لعام 2024.

سيلين ديون وإصابتها بمتلازمة "الشخص المتيبس"

وشاركت سيلين ديون (54 عامًا) متابعيها الأخبار المؤسفة والصادمة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في "إنستغرام"، لافتةً إلى أنها قررت الحديث عن أزمتها الصحية بعدما أصبحت في وقت يسمح لها بذلك، مُشيرةً إلى أنها عانت العديد من المشاكل الصحية لفترة طويلة، ليتبين أنها مصابة بمتلازمة نادرة يطلق عليها اسم "الشخص المتيبس".

ولفتت ديون إلى أن هذه المتلازمة تصيب شخصًا واحدًا من بين مليون شخص بمنتصف العمر حول العالم.

وأوضحت أن المتلازمة تؤثر على جميع جوانب حياتها، فهي تواجه صعوبة في الحركة، كما تجد صعوبة في استخدام أحبالها الصوتية للغناء كما اعتادت سابقًا.

وأشارت إلى أنها محاطة بالعديد من الأطباء المحترفين وأبنائها الداعمين لها في محنتها، كما تعمل بجد مع معالجيها الطبيعيين لاسترجاع قوتها وقدرتها على الغناء.

ما هي متلازمة الشخص المتيبس

تعتبر المتلازمة اضطراب عصبي نادر وأسبابه غير معروفة، يصيب في بادئ الأمر عضلات الجذع تصاحبها انقباضا؛ ما يؤدي إلى تشوهات وضعية، وإعاقة حركية، وإنحناء الظهر.

ويُشار إلى أن هذه المتلازمة أكثر شيوعًا بين النساء، وغالبًا ما تحدث لدى الأشخاص المصابين بالنوع الأول من داء السكَّري أو بعض أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب الغدة الدرقية، أو أنواع معينة من السرطان.