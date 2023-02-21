شائعات خطوبة كريس جينر تتصدّر الانترنت.. والعريس يصغرها بسنوات

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول خطوبة والدة فتيات كارداشيان "كريس جينر" من شاب يصغرها بسنوات عديدة.

تفاصيل خطوبة نجمة تلفزيون الواقع كريس جينر

كشفت مصادر بطلعة بان نجمة تلفزيون الواقع البالغة من العمر 67 ارتبطت بشاب يصغرها في السن وان العلاقة بينهما رسميّة مع عدم اعلان الخطوبة في الوقت الحالي، وانتظار الوقت المناسب.

وأوضحت المصادر بان الشاب يصغر كريس جينر بالعمر بسنوات كبيرة، لكنّها سعيدة جداً معه كما بدت في اللقطات التي تم التقاطها لهما سويًا.

وظهرت نجمة تلفزيون الواقع في إحدى الصور المسربة وهي تمسك بيد خطيبها الذي يصغرها بسنوات بينما نشرت صورة أخرى ليدها وهي تمسك يده واضعة خاتم ألماسي.

وبالرغم من انها لم تنفي او تؤكّد هذه الشائعات الا ان الجمهور رأى ان هذه الطريقة هي إعلان رسمي للخطوبة لا سيما مع ارتدائها الخاتم الألماسي.

كريس جينر تعايد حفيدتها ستورمي

خلال وقت سابق نشرت نجمة الواقع مجموعة ممن الصور لحفيدتها ستورمي مرفقة هذه الصور بتعليق كتبت فيه: "عيد ميلاد سعيد يا جميلة، وذكية ومضحكة حفيدتي الحبيبة ستورمي أنت تنشرين السعادة والفرح في كل مكان".

شائعات ارتباط كيندال جينر

وانتشرت شائعات اخرى في الايام القليلة الماضية تفيد ارتباط عارضة الازياء ونجمة تلفزيون الواقع "كيندال جينر" بالمغني العالمي "باد باني" ولكنها لم تؤكد أو تنفي هذا الخبر على غرار والدتها.