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شاب يُغازل أحلام الشامسي في مجمع تجاري.. شاهد رد فعلها المضحك

منشور 05 تمّوز / يوليو 2021 - 11:21
أحلام الشامسي
أحلام الشامسي

شاركت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي مقطع فيديو لها أثناء تجوالها في إحدى المجمعات التجارية برفقة صديقتها "مها".

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وكشفت أحلام الشامسي وهي في حالة من الهستيريا والضحك المتواصل أنها تعرَّضت للمغازلة أثناء سيرها في المول، حيث أقدم شاب على التغزل بطولها الممشوق غير مدرك لهويتها؛ حيث كانت ترتدي كمامة وغطَّت شعرها بشال وردي، وغطَّت نفسها بعباءة سوداء.

 

 

وقالت وهي تضحك: "مستحيل، ودي أغلكم شي، تخيلو واحد يغازلني ويقلي يا زين هالطول، يا زين هالطول، ما يعرف إني أنا، إن شاء الله يكون يتابعني على سناب، ترى أنا مخطوبة.. شنو هذا تغازلني قدام الناس، فشلتني فضحتني".

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على الفيديو وتباينت ردود أفعالهم بين منتقد ومشيد بجمالها وخفة دمها.

وكتب أحد المستخدمين: "صراحه انها عسل بس لو تبطل حساسية".

وعلَّق آخر: "ي حلو روحها ماشاء الله عايشه حياتها".

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وعلَّق آخر ساخرًا: "مو مصدقه مسكينه الظاهر اول مره احد يغازلها جد . الله يرحم الكمام اللي اخفى اغلب المعالم الهايجه".

وكتب آخر منتقدًا: " طيب زوجك ويش وضعه وهو يسمعك تقولي حدا غازلني وانتي مبسوطه بالوضع وكمان تبغى اللي غازلها يشوف السنابه ".

 

كلمات دالة:أحلام الشامسينجومفنمغازلةمعاكسة

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