أحلام الشامسي وقُبلات رومانسية من زوجها مبارك الهاجري!

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي صُورة جديدة لها برفقة زوجها بطل الرالي القطري مبارك الهاجري بمناسبة عيد زواجهما الذي صادف تاريخ 18 من شهر حزيران الحالي.

أحلام شاركت صُورتهما وأرفقتها بتعليق جاء فيه "كل عام وانت الروح والقلب وعيوني اللي اشوف بها حبيبي مبارك احمد الله كل يوم على نعمه اسمها مبارك الهاجري شكراً لانك اخترتني من بد الكل شكراً على السعاده اللي تعطيني اياها كل يوم شكراً على فاهد وفاطمه ولولو شكراً على وجودك بحياتي ١٨/٦"

من بعدها تم تداول فيديوهات من كواليس جلسة تصوير جمعت الثنائي وشكر مبارك أحلام على جلسة التصوير ومن بعدها بادر بتقبيلها على رأسها تقديراً لها وسط حجل الأخيرة.

الجمهور بدوره تداول الفيديوهات بتعليقات مُختلفة كان منها "حب مبارك لاحلام واحترامه لها روعه"...وتابع آخر "ما شاء الله عليها مو باين عليها كبر العمر والله انها ملكه بحق وحقيقه"...وجاء في تعليق أحدهم "يلفت نظري احترام مبارك المبهر حق احلام اي علاقة يجملها الاحترام والتقدير اكثر من الحب ذاته".

حادث زوج أحلام الشامسي !

منذ فترة كان قد تعرض بطل الرالي مبارك إلى حادث دراجة نارية استدعى دخوله المستشفى من أجل العلاج بغياب زوجته أحلام بسبب إغلاق الحدود والسفر تماشياً مع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، واكتفت أحلام وقتها بدعم زوجها مبارك الهاجري بمنشور جاء فيه "يا لومي فيك يا بومحمد الغالي حبيبي ألف سلامه عليك وما تشوف شر وجعل ما جاك تكفير يارب .. ويارب تطلع من المستشفى قريب وسامحني وحللني اني بعيده عنك وما اقدر اجي عندك واشيلك مثل ما انت دايم شايلني لا خلاني الله منك ابوي و حبيبي وصديقي واخوي وقطعه من قلبي".

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