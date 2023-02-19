شاتاي أولسوي نجم مسلسل "كبرى" - تعرفوا على قصة وتفاصيل العمل

تعاقد النجم التركي الشهير "شاتاي اولسوي" لبطولة مسلسل جديد من انتاج شركة OGM والذي سيعرض على منصة "نيتفليكس" الرقمية، التي أصبح واحد من نجومها وحقق معها نجاحًا كبيرًا في مسلسل "المحافظ"

تفاصيل مسلسل شاتاي أولسوي الجديد على نتفليكس

سيحمل المسلسل التركي الرقمي الجديد اسم "كبرى" وهو مقتبس من رواية تحمل الاسم نفسه ويتكوّن العمل الدرامي من 8 حلقات وسيعرض على منصة "نيتفليكس" خلال العام الحالي 2023.

وسيتولى إخراج المسلسل الرقمي الجديد الاخوة "تيلان" واللذين قدّما أعمالًا كثيرة وناجحة منها مسلسل انت وطني ومسلسل حريم السلطان.

تدور احداث المسلسل "كبرى" حول رجل يدعى جوكهان لديه شخصية محبوبة من قبل الجميع وقيادية في العمل ويحترمه الجميع كما ان صاحب العمل يحبّه جداً.

وفي أحد الايام تصله رسالة من قبل "كبرى" لتبدأ الجهة المرسلة بإرسال الكثير من المعلومات والرسائل له وإخباره بالعديد من التفاصيل التي تتعلق بحياته، ثم يبدأ جوكهان بالبحث عن الشخص الذي يرسل له الرسالة لتبدأ الاحداث الشيّقة.

أعمال شاتاي اولسوي على منصة نتفليكس

بعد النجاح الكبير الذي حققه من خلال مسلسل المحافظ على المنصة العالمية وتصدره قائمة الأرقام القياسية، صور الفنان التركي عدد من الأعمال لصالح نتفليكس.

ويترقب أولسوي عرض فيلم "جنتل مان" الذي يشارك في بطولنه ويروي قصة شاب يدخل في علاقات مع سيدات كبيرات في السن مقابل مبالغ مالية.

كما انتهى الفنان التركي من تصوير مشاهده في الموسم الأول من فيلم الخياط لصالح نتفليكس.