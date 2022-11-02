بعد اعتذاره عن طائر الرفراف.. شاتاي أولسوي يقيم علاقات جنسية بمقابل مادي

يستعدّ النجم التركي الشهير شاتاي أولسوي الى البدء بتصوير فيلمه الجديد القادم والذي سيحمل اسم الرجل الأنيق وذلك بعد أن اعتذر عن تقديم المسلسل التركي الشهير "طائر الرفراف" الذي يعرض حاليًا تحت اسم فريد على قناة ام بي سي4، بسبب عدم رضاه عن السيناريو.

شاتاي أولسوي في فيلم مثير للجدل

كشفت بعض المصادر عن بدء النجم التركي شاتاي أولسوي الاستعداد لتصوير فيلمه الجديد والذي سيحمل اسم "الرجل الأنيق"،لكن حتى هذه اللحظة لم يتم الكشف بعد عن موعد إصدار الفيلم أو النجوم المشاركين في الفيلم.

وكشفت مصادر مقربة من النجم التركي بان الفيلم سيُعرض على منصة "نيتفليكس" الالكترونية العالمية، وسيلعب النجم التركي شاتاي اولسوي دور رجل مرافق للنساء ويقيم علاقات جنسية بمقابل ماديّ.

شاتاي أولسوي يعتذر عن مسلسل طائر الرفراف

كان النجم التركي الشهير "شاتاي أولسوي" قد أعلن انسحابه من مسلسل "طائر الرفراف" حيث عُرضت عليه بطولة المسلسل في البداية ولكنّه اعتذر بسبب ضعف السيناريو، بحسب العديد من المواقع.

وبالرغم من قيام كاتبة النص بتغييرات التي طلبها شاتاي ولكنّه رفض النص كلياً واعتذر عن المشاركة في المسلسل، حيث حلّ مكانه النجم التركي الشهير "ميرت رمضان ديمير"، ومنذ بدء عرض المسلسل على قناة ستار تي في تمكن من تحقيق نسبة مشاهدة عالية جدًا وحقق نجاحًا كبيرًا.

الضجة الكبيرة التي أثارها مسلسل الطائر الرفراف دفعت قناة ام بي سي 4 لعرض العمل على شاشتها بالتزامن مع عرضه على الشاشات التركية.