مسلسل شاتاي اولسوي الجديد "الخيّاط".. إليك تفاصيله

أقامت المنصة العالمية "نيتفليكس" احتفالًا كبيرًا وذلك للترويج للمسلسلات والأفلام الجديدة والقادمة والتي ستُعرض عليها خلال نهاية العام الحالي وبداية العالم الجديد 2023.

وكان من ضمن المسلسلات التي تم الترويج لها والكشف عن الإعلان الترويجي الخاص بها، مسلسل الخياط المأخوذ عن قصة حقيقية، من بطولة النجم شاتاي اولسوي.

تفاصيل مسلسل "الخيّاط" للنجم التركي شاتاي اولسوي

كشفت منصة "نيتفليكس" العالمية عن عرض مسلسل الخياط في الفترة المقبلة، حيث أن العمل سيكون من بطولة النجم التركي الشهير "شاتاي أولسوي"، في قصة وشخصية جديدة من المتوقع ان تحقق النجاح الكبير.

وبالرغم من عرض الإعلان الترويجي الخاص بالمسلسل، لكن لم يتم الكشف عن موعد عرضه على منصة نتفليكس.

وتدور قصة المسلسل حول خيّاط نسائي يعاني في حياته وذلك مرض والده النفسي الذي يعاني من اضطرابات عديدة، وتزيد معاناة هذا الشاب بعد أن يقع في حب فتاة تزوره في ورشة الخياطة من أجل تجهيز فستان زفافها.

وبالرغم من ان هذه الفتاة تستعدّ للزواج من شخص آخر إلا أن هذا الخياط الشاب يجد نفسه غارق في حب هذه الفتاة، وتبدأ الأحداث بعد ان تقرر الفتاة الانفصال عن عريسها.

وقصة المسلسل مستوحى من قصة حقيقية ويشارك في بطولة المسلسل كل من صالح بادمجي والنجمة الغون شيمشيك.

شاتاي أولسوي يرفض مسلسل "طائر الرفراف"

رفض النجم التركي "شاتاي أولسوي العمل في بطولة مسلسل "طائر الرفراف" حيث طالب بتغيير السيناريو الخاص بالمسلسل، وبالرغم من تغييره لم يوافق شاتاي على المشاركة فيه.