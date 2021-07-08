شقيقة نسرين طافش تخطف الأضواء بجمالها...ولن تصدقوا عدد باقي شقيقاتها!

تداولت الصفحات الفنية صُورة جديدة جمعت الممثلة السورية نسرين طافش برفقة شقيقتها الأكبر والتي تدعى ياسمين.

ياسمين بدت ملامحها مشابهة لـ نسرين وتغزل الجمهور بجمالها بعد أن تم تداول صُورها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الإجتماعي بتعليقات كان منها "نسخ لصق"..وتابع آخر "وجها بضوي ضوي"...وجاء في تعليق آخر " كل العيلة مزز"!

مع تداول صُورة ياسمين أُعيد للأذهان إحدى الصُور التي جمعت نسرين برفقة ثلاثة من شقيقاتها هُن "نعمة، رانيا، وياسمين"، وما لا يعلمه الكثيرون أن طافش لها 7 شقيقات وهي الثامنة بينهن وآخر العنقود كما أعلنت سابقاً بصورة لها من الطفولة.

يذكر أن نسرين كان قد لاقت إنتقادات لاذعة بعد أن أطلت وهي ترتدي مايوه السباحة داخل بركة السباحة في أحد فنادق دبي وبالتحديد برج العرب، وجاء في التعليقات المتداولة:"كل مانقصت فلوسها نزلت صوره متعريه".....وتابع أحد المتابعين "عادي مش اول مرة ههه وتعودنا يعني عادي اتقبلو هالشي بقا ههه"..وجاء في تعليق أحدهم: "طول عمرها فلتانة تسببت في طلاق عدت فنانات سوريات من أزواجهن".

وبالتزامن مع إنتشار الصُور تم تداول أخبار حول سحب الإقامة الذهبية من الممثلة السورية، إلا أن الأغلب أكد أن الموضوع مجرد إشاعة وصت صمت نسرين التي اعتادت تجاهل الأخبار معظم الأحيان.

نسرين طافش تفسخ خطوبتها!

بالحديث عن الحياة الشخصية للممثلة فقد عاشت فترة خطوبة امتدت لأشهر قبل أن تنتهي بالانفصال، ومن دون التطرق إلى هوية الشاب علقت نسرين على سبب الانفصال بـ "أنها لم تشعر بتوافق روحي وفكري مع الشريك وربما إستعجلت لأنها كانت تريد أن تصبح أُم بأسرع وقت ممكن".

ومنذ أيام تم تداول تعليق للمثلة على أحد اسئلة المُعجبين عن مواصفات فارس أحلامها لتعلق بـ "ههههه أهم شي الطبخ.. بالنسبة إلي المهم يكون صادق، واضح، واثق بنفسه، وحنون، وقلبو طيب وبيحب الحياة والعيلة والأطفال وبيحترمني وبيقدرن وبيخاف الله فيني"....كما أجابت على سؤال إحدى المعجبين حول إذا ما كانت مرتبطة، وكتبت: "من أولها هي الأسئلة.. اي مرتبطة، بأهلي ورفقاتي وبالحياة وبشغلي وجمهور والناس الي بتحبني".

للمزيد من قسم الترفيه:

مشعل الخالدي ومطالبات بالقبض عليه لوصفه طفلة بطريقة شهوانية

عامر خان ينفصل عن زوجته بعد 15 عامًا على علاقتهما.. وهذه ليست المرة الأولى!

مراد يلدريم ووصلة رقص رومانسية برفقة إيمان الباني!