شاتاي اولوسوي وتصرف غير متوقع ضد حبيبته السابقة سيريناي ساريكايا!

تصدر اسم الممثل التركي شاتاي اولوسوي حديث الجمهور بعد أن أطل أمس خلال حفل زفاف زميله الممثل التركي تانر اولماز.

عدسات الصحافة تمكنت من إلتقاط شاتاي أثناء مغادرته للحفل ليوجه له أحد الصحفيين سؤالاً حول حبيبته السابقة الممثلة التركية سيرناي، وجاء في السؤال تحديداً "يتم التحدث حول تواجدك في نفس المكان مع سيرناي..هل ألقيتما التحية على بعضكما؟!"

ليأتي الرد الصادم من شاتاي بالتجاهل في البداية ومن بعدها التعليق بـ "لا يوجد شيء للتحدث به..علي الذهاب لموقع التصوير، شكراً لكم"!

تصرف شاتاي أُعتبر غريب لأنه كان سبق والتقى بحبيبته السابقة خلال حفل مهرجان الفراشة وتم تداول صُور لهما معاً من الحفل في فترة علاقة سيريناي مع الممثل التركي كرم بورسين.

يذكر أن شاتاي كان بعلاقة عاطفية مع زميلته سيريناي التي شاركته بطولة المسلسل الشهير "المد والجزر" لمدة سنة تقريباً، وبحكم عملها مع بعضهما وقتها نشأت علاقة عاطفية بينهما إلا أنها انتهت بالانفصال عاطفياً وانهاء العمل الذي جمعهما بطلب منه بسبب تعاقده مع شركة إنتاج أخرى.



أما حالياً فيعيش الممثل التركي علاة عاطفية مع حبيبته الممثلة دويغو ساريشين كانت قد بدأت منذ 3 سنوات تقريباً، وواجه الثنائي شائعات الإنفصال منذ فترة إلا أنهما أكدا عدم صحة الأخبار المتداولة وأضافوا أنهما ما زالا معاً ويعيشان في نفس المنزل من دون التطرق إلى تفاصيل حول هوية مُطلق الشائعة وغيرها من الأمور.

بالحديث عن الأعمال الفنية فإن النجم سيطل على الجمهور من خلال مسلسل "​يشيلتشام​"والذي تم طرح الإعلان الدعائي له عبر صفحات القناة العارضة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتدور قصة المسلسل حول شاب يدعى سميح وهو منتج أفلام في فترة الستينيات في تركيا يحاول إيجاد حب حياته، ويشارك البطولة الممثلة الجميلة افرا ساراتش اوغلو.



الإعلان الترويجي الثاني لمسلسل المنتظر "يشيلتشام" من بطولة النجم شاتاي اولسوي والجميلة افرا ساراتش اوغلو.🔥🔥#ÇağatayUlusoy ، #Yeşilçam ، #AfraSaraçoğlu pic.twitter.com/auOEz1EPoU — Yeşilçam | مسلسل يشيلتشام (@yesilcam_3rb) February 26, 2021

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