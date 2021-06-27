شيرين عبد الوهاب تنجو من فخ زواج حسام حبيب عليها...تسجيل صوتي واتهامات فاضحة!

ضجت الصفحات الفنية بتسجيل صوتي مُسرب لوالد الفنان حسام حبيب والذي هو زوج الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

التسجيل الصوتي المتداول جاء فيه بما معناه أن حسام يخطط للزواج من شيرين بفتاة أصغر عُمراً لأنه يرغب بإنجاب الأطفال وشيرين لم تعد قادرة على الإنجاب كما أن والد حُسام وصف زوجة ابنه بأنها مزاجية ودائماً ما تبدي مللها من حسام والأطفال وحياتها.

وتابع والد الفنان أن شيرين غير مُستقرة نفسياً ووصفها بـ الفتاة الشعبية وأن حسام يدير كافة حساباتها البنكية من دون الرجوع لها وأنه يسرق مبالغ مالية من الحساب.

طلاق شيرين عبد الوهاب !

منذ أشهر عاش الوسط الفني صدمة كبيرة بعد انتشار أخبار عن انفصال شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب بعد أن سرق الأخير أموالها. وفي التفاصيل، شيرين لاحظت تلاعب في أرصدتها المصرفية وحركة غريبة غير مبررة ليتبين لاحقاً أن حسام قام بسحب مبالغ مالية من دون أن يعطي خبر لـ شيرين بحكم أنه يملك توكيل مالي منها. شيرين وبحسب صحيفة "جي بي سي نيوز" لم تلتزم الصمت هذه المرة ولم تتغاضى عن الأمر كما اعتادت أن تفعل وسارعت بطلب الطلاق وستعلن عن الأمر رسمياً قريباً. ومع تداول الخبر بشكل كبير علقت شيرين ببساطة بتغريدة جاء فيها ""السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير"!



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