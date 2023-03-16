"شاربيليتا" تتهم نادين نجيم بخيانة زوجها الأول.. وتسخر منها في تغريدة

هاجمت صفحة مختصة بأخبار المشاهير تدعى "شاربيليتا أوفيشال" الفنانة اللبنانية نادين نجيم ، متهمةً إياها بخيانة زوجها السابق والكذب والخداع.

حرب بين نادين نجيم وإحدى الصفحات

في التفاصيل، شاركت "شاربيليتا" تقرير كشفت فيه أن فنانة لبنانية تحاول إزاحة الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة عن طريقها عبر إجبار شركات الإنتاج اللبنانية من عدم إشراكها في أعمالهم الفنية، وهو ما ردت عليه نادين مُشيرةً إلى أن هناك حسابات "متدنية المستوى" تنشر أكاذيب باسمها، مؤكدةً على حبها لبوشوشة.

بدورها عادت الصفحة ردها على نادين نجيم، مُشيرةً إلى أنها لم تذكر اسمها في تغريدتها، وكتبت: "متل ما هو واضح بالتغريدة يا #نادين_نجيم ما حدن لا جاب اسمك ولا حتى منتشرّف بوحدة متلك اصلاً لنكتب اسمها لانو قبل ما تحكي عن الناس إنهم كذابين انت أكتر وحدة كذابة".

وتابعت الصفحة متهمةً نجيم بخيانة طليقها لاعب البوكر "هادي الأسمر"، مضيفة: "لأنّك بالوقت يلي كنتي عم تخوني زوجك فيه كنت تقوليلو إنّك بالشغل! احترمي حالك وانقبري ربي ولادك حاجتك عايشة دور الضحية".