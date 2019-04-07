شاروخان يحصل على دكتوراه في الأعمال الخيرية

شاروخان

قامت إحدى كليات الحقوق بالمملكة المتحدة بتكريم نجم بوليوود شاروخان، ومنحه درجة الدكتوراه الخاصة بالأعمال الخيرية وذلك أثناء حفل تخرج لأكثر من 350 طالبًا في لندن، في السابق حصل الملك خان على درجات متقدمة من جامعتي بيدفوردشير وجامعة إدنبره وهذه الدكتوراه ما هي إلا إنجاز آخر يضاف إلى قائمة إنجازاته، حيث حصل على ٢٢ جائزة مرموقة ويعد شاروخ خان، من أكثر مشاهير بوليوود في حصد الجوائز.

تعرف على أهم الجوائز التي حصل عليها نجم بوليوود:

جائزة أفضل مواطن هندي :

حصل شاروخان على هذه الجائزة من قبل حكومة الهند في العام ١٩٩٧ حيث كان يبلغ من العمر ٣٢ عامًا.

جائزة راجيف غاندي للتميز في مجال الترفيه:

جائزة لتعزيز الخدمات عالية الجودة للمستهلكين في مجالات كثيرة، وتقدير الجهود التي تساهم في حركة الجودة في الهند.

جائزة بادما شري:

جائزة تمنحها حكومة الهند لمواطنيها تقديرًا لمساهمتهم المتميزة في مختلف المجالات بما في ذلك الفنون والتعليم والصناعة والأدب والعلوم والرياضة والطب والخدمة الاجتماعية والشؤون العامة.

وسام الفنون والآداب:

في العام ٢٠٠٧ تم منحه وسام الشرف ولقب ضابط وهذه الجائزة خاصة بمن لهم مساهمات كبيرة في المجالات الفنية والأدبية أو مساهمات نشر هذه المجالات.

جائزة دارجا موليا سيري ملقا:

حصل النجم على وسام من الدرجة الرابعة من قبل حاكم ولاية ملقا الجنوبية في ماليزيا، محمد خليل يعقوب.

ومن الجوائز الأخرى التي حصل عليها الملك خان :

الحزام الأسود الفخري في التايكوندو، جائزة النجمة الذهبية في فرنسا، وسام الكفاء الفكري.

سفير النوايا الحسنة في جنوب كوريا، وسام جوقة الشرف الوطني، أول سفير عالمي للمجلس التعاوني لإمدادات المياه والصرف الصحي، سفير الإنتربول لحل الجرائم، دكتوراه فخرية لنشر لغة الأوردية، جائزة ياش شوبرا التذكارية الوطنية، جائزة كريستال وجائزة Webit لدعم النساء.

كل هذا على سبيل المثال لا الحصر، وستصبح القائمة أطول بكثير اذا احتسبنا كل جوائزه وإنجازاته في السينما الهندية حتى الآن.

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