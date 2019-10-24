اشتباك بالأيدي بين ممثلة هندية وزميلتها على الهواء في برنامج سلمان خان Big Boss

صفعت الممثلة الهندية ديفولينا بهاتاشارجي، زميلتها المتسابقة شهيناز جيل، على الهواء في برنامج المسابقات Big Boss الذي يقدمه النجم الكبير سلمان خان، في مفاجأة صادمة للمشاهدين.

وظهرت الاثنتان حسب مقطع الفيديو المنشور عبر الصفحة الرسمية للبرنامج على "إنستغرام"، وهما تتعاركان بالأيدي على الهواء بإحدى الحلقات النهائية، بعد أن صفعت ديفولينا زميلتها شهناز جيل، على خلفية مشادة حدثت بينهما أثناء التصوير.

البداية كانت عندما قام متسابق بتدمير سلم (في اللعبة) ديفولينا، فردت الأخيرة بكسر سلم صديقتها شهناز.

وعندما لم تستطع شهناز أن تمنعها جسديًا، صبّت دلوًا من الماء على ديفولينا، التي عادت مرة أخرى لتصفعها.

ويسلط برنامج الواقع "الأخ الأكبر"، الضوء على حياة مجموعة من الأشخاص مقيمين في منزل واحد، يعزلهم تمامًا عن العالم الخارجي.

ويجرى التلاعب بالمتسابقين ومراقبتهم ليلًا ونهارًا، كما يُفرض عليهم التعايش مع بعضهم بعضًا رغم التنافس حول الجائزة.

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