اشتباك بالأيدي بين ممثلة هندية وزميلتها على الهواء في برنامج سلمان خان Big Boss

Tonight's #precap #BiggBoss13 के सभी updates के लिए अभी follow करें @biggbossjasoos13 #Bb13 #salmankhan #dipikakakar #shoaibibrahim #shoaika #wesupportsalmankhan #karanvirbohra #nehapendse #srishtyrode #somikhan #sabakhan #deepakthakur #vikasgupta #biggboss10 #biggboss11 #biggboss12 #hinakhan #sreesanth #followforfollowback #follow4followback #likeforlikes #like4likes #rohitsuchanti #lover #sidhartshukla #devoleenabhattacharjee #rashmidesai #biggbossjasoos13

A post shared by BiggBoss13 (@biggbossjasoos13) on Oct 24, 2019 at 1:25am PDT