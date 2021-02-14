شام تستعد لدخول القفص الذهبي من دون خطوبة.. من هو العريس؟

أطلقت الفنانة السورية أصالة نصري والتي حلت ضيفة على برنامج "سهرانين" تصريحاً حول استعداد ابنتها الوحيدة "شام" لدخول القفص الذهبي قريباً.

التصريح الذي أطلقته أصالة جاء فيه "شام ستتزوج قريباً والشاب على خُلق"، كما أضافت "إنها تراه شابا مناسبا وعلى خُلق وتراهن عليه أنه سيسعد ابنتها".

خبر زواج شام المرتقب شكل صدمة للجمهور لأنها كانت قد خرجت من علاقة عاطفية منذ فترة بعد فسخ خطوبتها من الدكتور "معتز نصيب" الذي كان يعمل معها في نفس العيادة التجميلية نبعد أن درس الطب في عين شمس وتخصص لاحقًا في التجميل والليزر والأمراض التناسلية ولديه عيادات تجميل في مصر.

وتم إعلان فسخ الخطوبة عن طريق صديق الفنانة أصالة "جو رعد" خلال إحدى المقابلات التلفزيونية بعد أن صرح "ما في عرس" عند سؤاله عن موعد زفاف شام، كما أضاف أن أصالة هي من أخبرته بذلك خلال إحدى الجلسات التي جمعتهما معاً.

يذكر أن شام سبق وأن تزوجت عام 2014 من شاب يحمل الجنسية المصرية يدعى "أحمد جوهر" على الرغم من معارضة والدتها ووالدها الذي لم يحضر الحفل، إلا أن علاقتها انتهت بعد حوالي 4 سنوات من الزواج و10 سنوات من العلاقة العاطفية ككل، وكان قد قيل وقتها أن السبب هو اختلاف طباع الثنائي، إذ أن شام تفضل أن تبقى بعيدة عن الأعين والمناسبات على عكس زوجها الذي هو مضطر للتواجد في عالم الأعمال بسبب عمله.



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