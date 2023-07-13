شام الذهبي تعلن حملها بطفلها الأول بعد عام على زواجهما

بعد مرور عام على زواجها، أعلنت شام الذهبي ، ابنة الفنانة السوري أصالة نصري، خبر حملها بطفلها الأول من زوجها رجل الأعمال أحمد هلال.

شام الذهبي تعلن حملها

وتوجهت الذهبي عبر حسابها في "إنستغرام" وشاركت سلسلة صور تجمعها بزوجها أثناء استمتاعهما بوقتهما في فرنسا، حيث بدا واضحًا علامات الحمل وتكور بطنها، وكتبت فيه: "فقط نحن الإثنين حتى هذه اللحظة".

كما شاركت الذهبي مقطع فيديو لها ترقص مع زوجها برومانسية على متن يخت فاخر، وبدا عليهما حالة من السعادة والبهجة.

وانهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي للمباركة للذهبي، فكتبت إحداهن: "هذه أخبار رائعة.. مبروك يا روح قلبي"، وأضافت أخرى: "الله يسعدكم و يقومك بالسلامة و يرزقك مولودك بصحة و عافية و يجعله مواليد السعادة و ينبته نبت حسن"، وعلَّقت أخرى: "حبيبتي ألف مبروك الله يبارك لك في حملك وزواجك ياقمر أنا كتير بحبك وبحترمك".

شام الذهبي تلمح لحملها

وكانت الذهبي قد أثارت شائعات حملها بطفلها الأول، وذلك بظهورها في حفل زفاف خالها أنس نصري.

وشاركت الذهبي متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" سلسلة صور عائلية التقطت من حفل الزفاف، ولاحظ المتابعون في إحدى الصور أن الذهبي تشير إلى بطنها، كما ولو أنها تلمح لحملها.

في الصورة، لامست شام بطنها بكفة يدها، فيما وضع زوجها رجل الأعمال المصري أحمد هلال يده فوق يدها؛ ما دفع الكثيرين للاعتقاد أن الشابة حامل بطفلها الأول، إذ كتبت إحداهن: "شام الحلوه حامل".