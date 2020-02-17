شاهدوا أول ظهور للفنانة نرمين الفقي بالحجاب والعباءة! (صور)

أطلت الفنانة المصرية الجميلة نرمين الفقي عبر حسابها على موقع إنستغرام للمرة الأولى وهي ترتدي الحجاب والعباءة، وذلك أثناء أدائها لمناسك العمرة في السعودية، وكان التفاعل لافتًا على الصور التي قامت بمشاركتها فاستقبلت آلاف التعليقات والإعجابات من جمهورها.

وشاركت النجمة المصرية صاحبة الـ47 عامًا العديد من اللقطات من داخل الحرم المكي، ومن أمام جبل عرفات، وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه: "لبيك اللهم لبيك_لبيك لا شريك لك لبيك#ان الحمد والنعمة لك والملك # لا شريك لك# اللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم... ربنا يتقبل مني".

من جهة أخرى، أشاد الجمهور بجمال نرمين الفقي فقال لها أحدهم: "حتى بالحجاب قمر"، بينما أكد عليها بعض متابعيها أن تحاول البقاء ملتزمة بالحجاب والزي الشرعي وأن لا تقوم فور عودتها لمصر بارتداء ما كانت ترتديه من فساتين مكشوفة وغيرها.

وجاء في بعض تعليقات المتابعين: "الحجاب هياخد حتة منك.... حلوه البندانه منوره ووشك منور والله وجميله ك العاده ربنا يتقبل منك ويهديكى على نفسك يارب ويقربك منو اكتر واكتر يا غاليه يا نرمين ويغفر لوالدتك ويرحمها ويجعل مثواها الجنه أللهم امين امين يارب العالمين".

على الصعيد الفني، شاركت الفنانة نرمين الفقي في عدد من الأعمال خلال الأعوام الأخيرة، مثل "أبو العروسة" و "نصيبي وقسمتك".

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