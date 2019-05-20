شاهدوا بالصور: أحدث إطلالات الدكتورة خلود باللباس الجزائري

شاركت الفاشينيستا الكويتية الشهيرة باسم الدكتورة خلود، مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وتميزت هذه المرة بأنها اختارت أن تطل باللباس التقليدي الجزائري المعروف باسم الكاراكو.

وكشفت الدكتورة خلود انها اعتمدت هذا اللباس في غبقتها الرمضانية قائلة: “فيه فخامة و جمال و لعيون اهل الجزائر لبسته بعد . يسعدني و يشرفني اني ألبس الزي التقليدي الجزائري الكاراكو الجزائر”.

كما كشفت الدكتورة خلود معنى الغبقة حيث قالت: " الغبقه عاده من عاداتنا بالكويت و يمكن بالخليج تكون عادة رمضانية ونسميها غبقه رمضانية … الغبقه الرمضانية تجمع بين الاهل و المعارف و يكون الاكل شعبي مثلا مجابيس و مرقوق و هريس و .جريش و قبوط يعني هالسوالف الحلوة" .

واضافت الدكتورة خلود: "بس طبعا بوقتها الحالي تغير المنيو..و الملابس تكون تراثية دراريع و بخنق يعني ملابس تراثية . و الحين حتى اللبس تغير صار فخم و حيل هلاهل و فساتين فخمه و تبرق" .

يشار إلى أن الدكتورة خلود حلت منذ فترة قصيرة ضيفة على برنامج "الطائرة" مع الإعلامي صالح الراشد، وأثارت الجدل بتصريحاتها عن الفنانة نجوى كرم، والتي استدعتها لإحياء حفل خاص في ليلة رأس السنة وكشفت عن أجرها أمام الجميع.

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