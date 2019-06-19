شاهدوا بالصور: أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا في عيد ميلادها الـ65

احتفلت الفنانة المعتزلة نورا بعيد ميلادها الـ65 بحضور عائلتها وأصدقائها وعلى رأسهم الإعلامية بوسي شلبي، ويعد هذا الظهور هو الأول لها منذ فترة طويلة بعد غيابها عن الظهور الإعلامي أو على مواقع التواصل بشكل عام.

وكان الجمهور قد تفاعل مع الاحتفالية الخاصة بالفنانة المصرية، خاصة وأنها أطلت على محبيها بكامل صحتها وعافيتها وبدا عليها أنها في أحسن أحوالها، وقامت بوسي شلبي بمشاركة الصور وتركت تعليقًا قالت فيه: "أحلى نورا كل سنة واحنا بنحبك..كل الحب للغالية نورا".

وتواجد إلى جانب الفنانة نورا ابنة اختها بوسي وابنة الفنان الراحل نور الشريف مي نور الشريف، والتي وجهت رسالة لها عبر أنستغرام وقالت: "كل سنة وانتي منورة حياتي يا أمي وصحبتي وحبيبتي يا أجدع ست في مصر يا أحلى روقة في الدنيا".

الجدير ذكره ان الفنانة نورا اعتزلت الفن في عام 1996 وقررت ارتداء الحجاب بشكل رسمي، ولا يمكن أن ينسى الجمهور البصمة التي تركتها في عالم السينما المصرية في عديد من الأعمال الفنية خاصة في فترة السبعينيات والثمانينيات، ومن أهم أدوارها دور "روقة" في فيلم "العار" مع نور الشريف وعدد من الاعمال الأخرى.

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