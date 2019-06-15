شاهدوا بالفيديو: رد فعل محمد عبده عندما وقفت الجرادة على جبينه أثناء حفله في القصيم

استحوذ المقطع الذي يظهر فيه محمد عبده في حفله الأخير في القصيم على نسبة عالية من المشاهدة، وذلك بسبب رد فعله الطريف عندما وقفت على جبينه جرادة أثناء غنائه لأغنيته الشهيرة "مذهلة"، حيث أنه ظل متماسكًا على المسرح ولم يتأثر وتابع الغناء أمام الجمهور.

ولكن في نهاية الأمر، قام محمد عبده بامساك الجرادة ورفعها أمام الجمهور بعد أن حاول تجاهلها، حيث أن فنان العرب لم يتحمل تواجد الجرادة على جبينه لفترة أطول، مما جعل الجمهور يتفاعل معه بسبب هذا المشهد الطريف الذي لا يحدث كل يوم في الحفلات الغنائية.

الجدير ذكره، أن محمد عبده أحيا حفلًا في القصيم وسط حضور جماهيري ضخم، بالإضافة إلى حفل الفنان خالد عبد الرحمن، وتعد هذه الحفلات هي الأولى في هذه المنطقة، حيث أنه من المعروف عن أهل هذا المكان التحفظ الكبير، إلّا أن تذاكر الحفل قد نفذت في وقتها فور طرحها للبيع.

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