هيا الشعيبي تنجو من الموت بعد تعرضها لحادث خطير

طمأنت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، وذلك بعد تعرضها لحادث سير مروع، وخلال حديثها عن الأمر، أكدت أن السبب وراء نجاتها من الموت هو أنها من الأشخاص الذين لا ينقطعون عن عمل الخير.

ومن خلال حسابها على تطبيق سناب شات، نشرت صورة السيارة بعد الحادث وعلقت قائلة: " الحمد الله على كل حال كنت راح أموت بس الأعمال الطيبة وقفتلي صح".

ووجّهتْ الفنّانة رساله لجمهورها، قائله: "الحمد الله حبيت أطمنكم على صحتي وأموري طيبة وبخير مادام أنام معي وبتحبوني.. وين الواحد لما يقولكم سوي خير وقطوه البحر.. هادا خيري ووقفلي".

واختتمتْ حديثها معلقة: "السيارة تنقص شلون بالنص أنا ما أدري.. فدوة السيارة تتعوض.. الحمدالله على كل شيء"، ثم وجهت الشكر لكل العاملين بالمستشفى وكل من سأل عنها وساندها.

الجدير ذكره أن هيا الشعيبي أعلنت قبل بداية شهر رمضان عن عودة المياه لمجاريها مع طليقها الفنان طارق العلي، مؤكدة أن العشرة بينهما لا يمكن أن تتأثر بالمواقف والأحداث مهما حصل، وأطلت خلال رمضان على متابعيها من خلال برنامجها "فانوس هيونة".

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