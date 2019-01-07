بالصور: شاهدوا جمال إطلالة بلقيس في حفل افتتاح كأس آسيا 2019

الفنانة الخليجية بلقيس

شاركت الفنانة اليمنية بلقيس أحمد فتحي عبر حسابها على موقع إنستغرام ألبوم صور خلال تواجدها في الحفل الافتتاحي لكأس آسيا 2019 لكرة القدم، حيث أن الإمارات هي الدولة المستضيفة لهذه البطولة والتي كانت بدايتها على ستاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي.

وجذبت بلقيس الأنظار بإطلالتها الفخمة التي اعتمدت فيها فستانًا طويلًا باللون الذهبي من تصميم "FARAZ MANAN"، مطرز بالكامل ويحتوي على حزام حول الخصر وذيل متوسط الطول، بينما اعتمدت تسريحة شعر بسيطة بتوقيع مصفف الشعر طوني المندلق.

الجدير بالذكر، أن بلقيس لم تكن الوحيدة التي تواجدت في حفل الافتتاح، حيث شارك إلى جانبها كل من الفنان حسين الجسمي والفنان عيضة المنهالي، وكانت الأجواء أكثر من رائعة خاصة بعدما شهدت البطولة أول مباراة نارية بين الإمارات والبحرين انتهت بتعادل الفريقين.