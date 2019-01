بالصور: شاهدوا جمال إطلالة بلقيس في حفل افتتاح كأس آسيا 2019

View this post on Instagram

لوك حفل الافتتاح الرسمي لكأس آسيا #بلقيس_لوك_بوك ستايلست @ma.fashionconsultancy الفستان تصميم @farazmanan مكياج @safa_almusallam شعر @tonyelmendelek @faresharfouche تصوير @moalsaleh مجوهرات @bulgariofficial #balqeeslookbook سعيدة بالتعاون مع مصمم ملابس نجمات بوليوود كأول فنانة عربية معه في حفل افتتاح كاس اسيا @farazmanan

