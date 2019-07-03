شاهدوا كيف أصبح شكل نجم "ذا فويس كيدز" زين عبيد بعد أن كبر وخسر الكثير من الوزن! (صور)

فاجأ صاحب الخدود الممتلئة ونجم برنامج "ذا فويس كيدز" زين عبيد الجمهور مؤخرًا، بعد ظهوره في أحد الحفلات بإطلالة وشكل مختلف تمامًا عن ما كان، حيث أنه تقدم بالعمر ولم يعد صغيرًا، إضافة إلى خسارته الواضحة للوزن بشكل كبير ولافت.

وبحسب ما تناقلته المواقع والمجلات، فإن زين عبيد قرر أن يخضع لعملية تكميم المعدة لتخفيض وزنه، وذلك بعدما تعرض للكثير من التنمر بسبب وزنه الزائد، لذا أبهر الجميع مؤخرًا خلال ظهوره في مسابقة "Crown of Fitness"، وكشف عن خسارته نحو 30 كيلو غرامًا من وزنه.





يشار إلى أن الموهبة الشابة زين عبيد شارك في برنامج "ذا فويس كيدز" في عام 2016، ووصل في وقتها إلى مراحل متقدمة من المنافسة، حيث نال في وقتها إعجاب نانسي عجرم التي ساندت وكانت داعمة لموهبته بشدة، وأطلق أولى أغنياته في عام 2017 بعنوان "يا صباح النور الجاية" وهي من كلمات مازن الضاهر وألحان فضل سليمان.

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