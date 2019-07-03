هجوم حاد على لقاء الخميسي بسبب إطلالتها المثيرة على إنستغرام (صورة)

تعرّضت الفنانة المصرية لقاء الخميسي لعاصفة من التعليقات والانتقادات عبر موقع التواصل إنستغرام، حيث أنها أطلت على الجمهور بهوت شورت جينز، وتيشيرت أبيض وبعض الإكسسوارات البسيطة، وذلك أثناء قضائها للإجازة في روما إيطاليا.

وجاءت الانتقادات في حق لقاء الخميسي لعدة أسباب، أولها جرأتها الغير المعتادة في ملابسها وهو ما لم يتقبله الجمهور تمامًا، بالإضافة إلى أن البعض شعر بأنها تجاهلت وفاة الفنان عزت أبو عوف الذي ضجت به مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين ولم تحترم التوقيت الذي نشرت فيه الصورة، فكتب لها أحدهم وقال: "احترمي وفاة المرحوم عزت ابو عوف".

على الصعيد الفني، فإن آخر أعمال لقاء الخميسي الفنية كانت مشاركتها في مسلسل "أبواب الشك"، وهو من بطولتها مع عدد من النجوم في مصر ومن بينهم خالد سليم ونبيل عيسى وأحمد صلاح حسني، وجيهان خليل وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد سمير فرج.

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