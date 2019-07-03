شيرين عبد الوهاب تعتذر عن حفلها في مهرجان قرطاج لأسباب صحية (تفاصيل)

اعتذرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن المشاركة في مهرجان قرطاج 2019، وذلك من خلال حفلها الذي كان من المقرر إقامته في الـ17 من آب، بالإضافة إلى إلغائها لعدد من الحفلات الأخرى في بلدان أخرى، حيث أنها تتواجد في لندن لأسباب طبية.

وبحسب ما أفادت به مجلة "سيدتي"، فإن إدارة أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب قد أعادت الأموال التي قبضت كعربون عند توقيع العقد لعدد من الحفلات وأهمها مهرجان قرطاج، حيث أن إدارة المهرجان تداركت الأمر سريعًا واستدعت عاصي الحلاني ليحل مكان شيرين في الـ17 من آب.

على صعيد آخر، شاركت شيرين في سباق رمضان الماضي لعام 2019 بغناء أغنية الشارة لمسلسل "خمسة ونص"، بعنوان "يا بتفكر يا بتحس"، وهي المرة الأولى التي تغني فيها باللهجة اللبنانية، إلّا أنها نالت استحسان الجمهور وحصدت ملايين المشاهدات على يوتيوب.

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