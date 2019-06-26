شاهدوا ماذا حدث لغادة عبد الرازق بعد انتهائها من تصوير "حدوتة مرة" (فيديو)

حلت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق ضيفة على برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، وحضر معها بعض أبطال مسلسل "حدوتة مرة"، والذي خاضت به سباق رمضان الدرامي لعام 2019، وكشفت خلال حديثها عن العمل ما حدث معها بعد انتهاء التصوير.

وفي التفاصيل، قالت غادة عبد الرازق أنها تعلقت بشخصية "مرة" في المسلسل وهي شخصية شريرة وجديدة عليها، وتابعت حديثها: " أنا بروح لدكتور نفسي من قبل مسلسل حدوتة مرة ولسه بروح لإني مازلت متأثرة بهذا العمل ودوري تسبب لي في حالة اكتئاب ، ودايما في البيت يقولولي ارحمينا شوي".

مسلسل حدوتة مرة من بطولة غادة عبد الرازق ومجدي كامل وولاء الشريف وسلمى أبو ضيف وأحمد صفوت ومحمد شاهين ومحمد مهران وعبد الرحمن أبو زهرة، وكان من بين الأعمال التي عرضت في شهر رمضان الماضي.

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