شاهدوا ماذا قال أيمن زيدان لأمل عرفة بعد إعلانها اعتزال الفن

قرر الفنان السوري أيمن زيدان أن يوجه رسالته إلى الفنانة أمل عرفة التي أعلنت قبل أيام اعتزالها الفن بشكل نهائي، واصفًا اياها أنها من بين أهم النجمات التي أنجبتها الدراما السورية وصاحبة موهبة نادرة حتى لو اختلف البعض على ذلك.

وجاء في رسالة أيمن زيدان التي نشرها عبر حسابه على فيسبوك: " الغالية أمل عرفة.. كوني واثقة ان كل ما تعرضتي له في الآونة الأخيرة لن يغيّر حقيقة أساسية أنك واحدة من أهم ممثلات جيلك".

وأضاف " موهبتك النادرة لن يهزمها الجحود الذي على مايبدو صار قدر الكثير من المبدعين في ظل الذائقة السائدة…دمتِ واحدة من أيقونات الدراما السورية".

وكانت الفنانة أمل عرفة قد أعلنت اعتزالها الفن بشكل رسمي وقالت: "اعتزلت الفن، سأتركه لأهله..هذا آخر كلام عندي، أشعر بالقرف النهائي، ربما تعيلني أيّ مهنة أخرى على الحدود الدنيا من الحياة الكريمة، بطريقة أفضل مما يحصل معي في هذه المهنة".

يذكر أن أمل قد أثارت موجة سخط وانتقادات لاذعة بعد أن قدمت لوحة من مسلسل كوميدي عرض في رمضان الماضي يحمل اسم “كونتاك”، تتحدث عن قيام عناصر منظمة الدفاع المدني المعارضة بتصوير مشاهد مفبركة للقصف ومساعدة الجرحى جراء القصف الجوي الذي تتعرض له إحدى المناطق في سوريا.

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