لمن قالت ابنة هيفاء وهبي "هم بشر مع حذف الباء" وما علاقة والدتها؟

اتهم بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي زينب فياض ابنة الفنان اللبنانية هيفاء وهبي، أنها هاجمت والدتها في إحدى التدوينات التي نشرتها، وهو ما دفعها للرد على هؤلاء الأشخاص والتوضيح، منعًا لتناقل أي أفكار أو كلمات على لسانها دون فهم القصد بشكل صحيح.

ونشرت زينب فياض ردها على موقع إنستغرام عن طريق خاصية "الستوري"، وقالت: "تعقيبًا على البوست السابق الذي اسيء فهمه ومنعًا للسماح لأي شخص بأن يسرح بمخيلته ليصل بهم حد التفكير أني أقصد من كان سبب وجودي في هذه الحياة وطبعًا لأهداف واضحة".

وتابعت: "أنا كنت أقصد الأقنعة المزيفة الذين يسعون مرارًا وتكرارًا لتشويه صورتي أمامكم وأمام اقرب الناس لي!، من باب الحرص والحب المزعوم!! نعم هم بشر مع حذف الباء! لهم اقول لا تتوهمون اني إن سكت عن حقي فأنا على باطل! ولن يتغلبوا على قوة الله لو وصل بهم المكر حد الجحيم..أسمعتم يومًا أن الدم أصبح ماء؟".

واختتمت قولها: "نعم الزمن والتجارب قد تغير سلوكنا لكن حمقى هم من لا يميزون بين العتب والكراهية، سأترك من أفعالهم للزمن فكل ساقي سيسقى بما سقى".

الجدير ذكره أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أعلنت قبل عيد الفطر عن سبب غيابها الطويل عن الظهور الإعلامي، وأشارت أنها تمر في ظرف صحي صعب، وطلبت من محبيها الدعاء لها لتجاوز هذه الأزمة.

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