شاهد.. أبرز لقطات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (صور وفيديو)

أقيم مساء أمس الجمعة حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الذي انطلق في 19 سبتمبر الجاري، بحضور كوكبة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وشهد الحفل العديد من اللقطات للنجوم والنجمات لفتت أنظار الحاضرين والجمهور أيضًا على السوشيال ميديا، ومن بينها اعتماد عدد من الفنانات نفس الإطلالة بارتدائهن البدلة الرجالي.

ويرصد "البوابة" في التقرير التالي أبرز اللقطات في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي فإلى السطور القادمة:

مشاركة ستيفن سيجال

شارك النجم العالمي ستيفن سيجال في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، برفقة زوجته، وذلك بعد تلقيه دعوة من رجل الأعمال نجيب ساويرس مؤسس المهرجان.





علم محمد لطفي

ظهر الفنان المصري محمد لطفي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، ممسكًا بعلم مصر في يده، الأمر الذي تفاعل معه الحاضرين ولفت أنظار عدسات التصوير إليه.



حلا شيحة تواصل استفزاز جمهورها

واصلت الفنانة المصرية حلا شيحة استفزاز جمهورها باعتمادها إطلالة وصفها كثيرون بـ"الجريئة"، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا من الأمام كاشف بعض الشيء عن منطقة البطن.



فنانات بـ بدلة رجالي

سيطرة البدلة الرجالي على المشهد في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، بعد اعتماد أكثر من فنانة نفس الإطلالة بارتدائهن بدلة رجالي مع اختلاف التصميم والشكل واللون.



وارتدت الفنانة التونسية هند صبري والمطربة المصرية ساندي ومواطنتها هدير نبيل والفنانة سماح أنور، البدلة الرجالي في مفارقة غريبة للغاية، ولا يعلم أحد ما إذا كانت صدفة أم بالاتفاق بينهن.





دينا الشربيني

حضرت الفنانة المصرية دينا الشربيني حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، بعد غيابها عن حفل الافتتاح، وقد لفتت الأنظار بإطلالتها البسيطة التي اعتمدت على فستان قصير فوشيا اللون أبرز أنوثتها وجمالها.

محمد هنيدي وزوجته

حضر الفنان المصري محمد هنيدي حفل ختام المهرجان برفقة زوجته لأول مرة، حيث لم يسبق أن ظهرا سويًا في المناسبات الفنية والمهرجانات.



يذكر أن حفل ختام المهرجان شهد حضور كل من أحمد السقا وليلى علوي وسيد رجب وحنان مطاوع وسماح أنور وإياد نصار وإنجي المقدم وياسمين رئيس ودينا الشربيني ويسرا والداعية اٌسلامي والمنتج معز مسعود ونسرين طافش وصبا مبارك بالإضافة إلى كوكبة أخرى من النجوم.

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