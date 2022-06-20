شاهد أول صورة لخطيب ريم البارودي.. شاب شديد الوسامة

أثارت الممثلة المصرية، ريم البارودي، فضول متابعيها وتساؤلاتهم حول هوية خطيبها، بعد إعلان نبأ ارتباطها المفاجئ عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي دون ذكر تفاصيل عن علاقتهما.

ريم البارودي تعلن خطوبتها



وكانت ريم البارودي قد شاركت متابعيها عبر حسابها على موقع إنستغرام صورة ليدها ويد خطيبها مُستعرضةً خاتم خطوبتها الألماسي، دون أن تذكر تفاصيل عن هوية العريس أو من أين ابتدأت علاقتهما العاطفية التي تكلَّلت بالخطوبة؛ ومنذ ذلك الحين تصدَّر اسمها محرك البحث "غوغل" وبدأت التساؤلات والبحث يجري حول هوية العريس.

صورة خطيب ريم البارودي

ونشرت إحدى الصفحات صورة مزعومة لخطيب الفنانة، حيث يظهر الثنائي واقفان إلى جانب بعضهما البعض وابتسامة كبيرة ترتسم على شفاههما، كما يظهران في صورة أخرى يستمتعان بوقتهما في إحدى الحفلات.

وشكك البعض بصحة الصورة وما إذا كان الشاب الوسيم هو بالفعل حبيب البارودي أم أحد أصدقائها أو أفراد عائلتها، خاصة أن الصورة قديمة جدًا، فشعر البارودي في الصورة أشد دكانة وأقصر طولًا، بناءً على الستايل الذي تعتمده في الوقت الحالي.

وكانت البارودي قد اعترفت أنها تعيش قصة حب مع رجل أعمال خلال حلولها ضيفة في برنامج "العرافة" مع الإعلامية المصرية بسمة وهبة العام، وقالت: "عشت قصص حب وعايشة قصة حب دلوقتي، أنا مش شاطرة في الحياة زي التمثيل ومش بعرف أتحكم في نفسي وغضبي، عشان كدة خسرت كتير، وقلت قبل كدة إني مش هقبل أكون زوجة ثانية في فترة من الفترات، ولكنني الآن ممكن أكون زوجة ثانية لرجل كان متزوجا وانفصل".

والجدير بالإشارة إلى أن البارودي كانت متزوجة سابقًا من الفنان المصري أحمد سعد، لكن لم يدم زواجهما سوى 21 يومًا، بسبب خلافات شخصية لم يستطيعا حلها، حيث انفصلا عام 2016.

آخر أعمال ريم البارودي

وعلى الصعيد الفني، شاركت ريم البارودي في مسلسل «نقل عام»، من إخراج عادل أديب، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، ويشاركها بالبطولة كل من النجمة المصرية سوسن بدر، وسميحة أيوب، ومحمود حميدة، وأحمد بدير، ودينا، وميرهان حسين، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحسن محيي الدين، وعدد كبير من الفنانين.

أحداث مسلسل نقل عام

تدور أحداث العمل الدرامي الاجتماعي والإنساني حول رجل بسيط يكافح في حياته، إذ يعمل سائق أتوبيس في هيئة النقل العام، وحينما يصل سن المعاش يترك وظيفته، ورغم مهنته البسيطة ومحدودية إمكانيته، إلَّا أنه استطاع النجاح في تربية اولاده تربية حسنة، وتعليمهم أفضل تعليم حتى يصلوا الي مناصب عالية في البلد و يفتخر بهم .

ويتألف العمل من 30 حلقة.