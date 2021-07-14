شاهد: أيتن عامر تبهر متابعيها بإطلالة عفوية و رشاقة واضحة

نشرت الفنانة أيتن عامر، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام).

وظهرت بإطلالة صباحية كاجوال من حديقة منزلها، و بلوك طبيعي بدون تكلف وكتبت: (وحشتوني، قلت أسلم عليكوا).

هذا و قد نالت إطلالة أيتن إعجاب متابعيها وتفاعل معها عدد كبير وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: (وحشتينا أكتر - الجميلة - ايتن القمر).

و كانت النجمة أيتن عامر شاركت في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل (كوفيد 25) فكرة وسيناريو وحوار إنجي علاء ، وإخراج أحمد نادر جلال ، وبطولة يوسف الشريف، راندا البحيري ، أيتن عامر، أحمد صلاح حسني، إدوارد، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي وغيرهم من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية (يوتيوبر) يحاكي تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق، ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة، والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.