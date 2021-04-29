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يوسف الشريف يتصدر الترند بعد عرض مسلسل "كوفيد 25".. والهاتف يثير حيرة المتابعين!

منشور 29 نيسان / أبريل 2021 - 10:10
كوفيد 25
كوفيد 25

تصدر مسلسل "كوفيد 25" لنجم المصري يوسف الشريف الترند عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" وذلك قبل عرض أولى حلقاته.
دارت الحلقة الأولى حول فيروس كورونا، حيث يبدأ الفيديو بظهور الدكتور ياسين، الذي يلعب دوره يوسف الشريف، يتحدث عن فيروس غريب يؤدي إلى خلل في الأعصاب وذهول وحالة عدم استيعاب للمؤثرات الفردية وذلك عبر بث مباشر عل حسابه الخاص، وفجأة يلاحظ متابعيه شيء غريب يحدث وراءه.

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يلاحظ الدكتور ياسين رجل يغرق في البحر، فيهب لنجدته وعندما يشعر أنه في صحة جيدة، يعود إلى بثه المباشر واستكمال حديثه، لكنه يصدم بوابل من الاتهامات حول أن المشهد الذي جرى مجرد تمثيل وتزييف لا أكثر.
وأشاد الكثيرون بأدائه الاحترافي، وبدأ معه موسم الشابوهات "شابوه يوسف الشريف"، فعلَّق أحدهم: "ده هما كلمتين، شابوه يوسف الشريف.
وكتب آخر: "لو نلاحظ يوسف الشريف بدأ المسلسل مع بداية الموجة التالتة، ودي أول شابوه.

كاميرة هاتف يوسف الشريف

من جهة اخرى وبعيدًا عن الأداء التمثيلي، توجَّهت الأنظار ناحية كاميرة الهاتف التي احتوت على خمس كاميرات، وهو أمر حير المشاهدين باعتبار أن آخر إصدارات هواتف آيفون هي iPhone 12 Pro Max، ويوجد به 3 كاميرات وليس خمس،.
وأشار البعض إلى أنه الإصدار الأحدث من آيفون لكن أجريت عليه بعض التعديلات، لكن من المحتمل أن هذا الهاتف مجرد شكل كإشارة إلى التقدم التكنولوجي الذي سيحدث في عام 2025.

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نوع موبايل يوسف الشريف


أين يعرض المسلسل؟

 

والمسلسل يعرض على 4 قنوات وهم أون والحياة والتليفزيون المصري وروتانا خليجية، ويشارك في بطولته مع يوسف الشريف كل من إدوارد، راندا البحيري، أيتن عامر ومن تأليف انجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال. 

كلمات دالة:كوفيد 25دراما رمضانيوصف الشريفكورونالقاحاتآيفون12

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