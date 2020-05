نشرت النجمة إليسا صورة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام).

وعلقت اليسا على الصورة قائلا : ( a new pic for your eyes only❤ enjoy #قهوة_الماضي ).

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتي : (يحميكي ويخليك لينا - قمر - مشاء الله ).