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شاهد أحدث ظهور لـ مها المصري وشقيقتها.. وإطلالة شبابية أنيقة

منشور 15 أيلول / سبتمبر 2021 - 07:48
مها المصري وسلمى المصري
مها المصري وسلمى المصري

لا تكترث الممثلة السورية مها المصري للتعليقات السلبية التي تنتقد شكلها وملامحها  عقب خضوعها لعمليات تجميلية أدَّت إلى تغيُّر شكلها بشكل ملحوظ.

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وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع النجمتين مها المصري وشقيقتها سلمى المصري في أحدث ظهور لهما  في إحدى صالونات  دبي، وبدتا غاية في الأناقة والجمال.

مها المصري
 

اختارت مها ارتداء تيشيرت أبيض بسيط نسَّقته ببنطال دنيم أزرق فاتح، واعتمدت مها تسريحة شعر مموجة واختارت اللون البلاتيني فاتح لتبدو أصغر عمرًا، بينما برزت ملامحها  بمكياج من درجات البرونزي.

من جهة أخرى، اختارت سلمى المصري تيشيرت أبيض وبنطال جينز، واعتمدت تسريحتها البسيطة المتعارف عليها ومكياج من درجات النود.

مها المصري

مها المصري تصدم الجميع بصورتها في تركيا

 

وفي وقت سابق، صدمت مها الجمهور بظهورها الأخير عبر حسابها  الخاص على تطبيق "سناب شات"، حيث نشرت صورة لها خلال إجازتها الصيفية في تركيا وأطلَّت بملامح غير مؤلفة تحديدًا منطقة الشفاه، التي بلا شك حقنت بمادة الفيلر بطريقة خاطئة.

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واعتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن صورة النجمة لا بد أنها معدلة عن طريق برنامج تعديل الصور  غير مصدقين ما فعلته بنفسها، لترد مها على منتقديها بتسجيل صوتي، قالت فيه: "انا اللي نشرت صوري ... و اخر همي اللي اله عندي شي يجي يحاسبني".

 

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