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مها المصري تشارك صُورة غريبة من بعد التنمر.. والجمهور يتعاطف معها!

منشور 26 آب / أغسطس 2021 - 05:59
مها المصري
مها المصري

إسم الممثلة السورية مها المصري هو الأكثر تداولاً خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن شاركت صُورجديدة لها عبر حسابها في سناب شات تظهر التغير الملحوظ في وجهها نتيجة التجميل.

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مها المصري والذي من الواضح أنها تأثرت بالتعليقات السلبية شاركت صُورة جديدة لها عبر خاصية الستوري في الإنستقرام وهي تغطي فمها بيدها، واثارت الصُورة تعاطف الجمهور من بعد حملة التنمر التي تعرضت لها خلال الساعات الماضية.

مها المصري

يذكر أن مها كانت قد ظهرت بالصور بشكل غريب للغاية وملامح غير مألوفة خاصةً منطقة الشفاه والتي بدا أنه محقونة بطريقة غريبة وبالطبع خاطئة، وكان من بين تعليقات الجمهور المتداولة على صُور مها المصري "الله يكسر ايدين الدكتور"... وتابع آخر "يا حرام عليكم كلكم وش هالقلوب اللي عندكم، اتخيلها تدخل تقرا الكومنتات وش بتحس ؟مو طبيعين انتم".

وبالحديث عن مها المصري فقد كانت قد أوضحت خلال أحد اللقاءات أنها انزعجت من الهجوم الشديد بسبب عمليات التجميل، وأضافت أنها بفترة العلاج لإزالة المواد من وجهها بعد أن كانت قد حقنت وجهها عام 2002 بالفيلر إلا أن  المادة كانت سيئة مما تسبب بتحرك المادة في وجهها ودفعها لبدء العلاج. كما أن مها المصري أطلت بإحدى المقابلات وانهارت بالبكاء بسبب ما تتعرض له من هجوم على آثر التجميل الفاشل الذي خضعت له على يد أحد الأطباء.

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