"شاهد" تثير الجدل بحذف برومو "الزند".. هل يخرج من السباق الرمضاني؟

أحدثت منصة "شاهد" الرقمية حالة من الجدل بعد حذف البرومو الترويجي لمسلسل " الزند " من حسابها الرسمي في "إنستغرام"، بالإضافة إلى الإعلانات والبوسترات.

حذف برومو الزند من منصة شاهد

وأثارت هذه الخطوة تساؤلات العديدين حول ما إذا سيجرى تأجيل العمل وخروجه من موسم رمضان المقبل، خاصة أنهم اتخذوها قبل أيام من بدء الموسم الرمضاني، وتعددت الأسباب والتكهنات، فمنهم من قال أن صناع العمل أرادوا تاجيل المسلسل لحين انتهاء الموسم الرمضاني بسبب كثرة الأعمال الدرامية السورية المشاركة والتي يتوقع لها النجاح.

في حين رأى البعض أن الشركة المنتجة لـ"الزند" تهاب فكرة سيطرة العمل على الأعمال الأخرى التي من إنتاجهم، وتحديدًا مسلسل "وأخيرًا" بطولة قصي خولي ونادين نجيم.





ردود أفعال المتابعين



وانهالت التعليقات عبر حساب "شاهد"، فكتبت إحداهن: "محد مهتم رجعو الزند.. وان شاء الله تكونو مبسوطين كل التعليقات تطالب باعمال شلتوها"، وأضاف آخر: "مرحبا شاهد سؤال مسلسل الزند بطّل عالمنصة لي هيك كنت ناطر لاحضرو هونيك بليز رجعو".

وأوضحت إحداهن أنها ستلغي إشتراكها في المنصة في حال لم يعرض المسلسل، وعلَّقت: "اذا مفكرين تبطلو تعرضو الزند رح نلغي الاشتراك يكون بعلمكن".

على صعيد آخر، نشر تيم حسن البوستر الدعائي الجديد لمسلسل "الزند" عبر حسابه في "إنستغرام"، كما لم يحذف البرومو الترويجي للمسلسل من صفحته الرسمية.