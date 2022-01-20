شاهد داليا نعيم بعمر الـ19.. والأخيرة تكشف عدد عمليات التجميل التي خضعت لها

أطلَّت الإعلامية العراقية داليا نعيم ضيفةً في برنامج "فوق الـ18" مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، ودارت الحلقة والحوار حول عمليات التجميل وأثرها على المجتمع.

وأوضحت داليا نعيم، التي تبلغ من العمر 28 عامًا، أنها خضعت لأكثر من 10 عمليات تجميل بدأً من أنفها وانتهاءً بكافة أجزاء جسدها، وقد بلغت تكلفة العلميات ما يقارب الـ100 ألف دولار أمريكي.

وأكدت داليا أنها غير نادمة للتغيرات التي أجرتها لشكلها رغم تعرضها الدائم للانتقاد السلبي، حتى أن البعض يشبهها باللعبة المرعبة "تشاكي"، وأوضحت أنها تجري تحسينات وتعديلات باستمرار كل شهرين، وقالت: "كل شهرين أشوف شو في Update في التجميل وأسويه".

وأعربت داليا عن اعجابها بالممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، واستشهدت بتصريحها حينما قالت أن سر جمالها هما البوتوكس والفيلر.

وقد عرضت رابعة الزيات صورة قديمة لداليا بعمر الـ19 عامًا، إلَّا أن الأخيرة أوضحت أنها لا تخجل من شكلها القديم، لكنها كانت منزعجة من شكل أنفها وشفاهها الرفيعة وتقاسيم وجهها ككل.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات داليا نعيم، فكتبت إحداهن: "معليش كيف عمرها ثمانية وعشرين سنة 🤔🤔اعطيها اكبر في العمر".

وعلَّقت أخرى: "يعني جايبين داليا نعيم الاوفر تمثل بنات العراق ترى بالعكس اشوف اكثر البنات طبيعيات جدا هنا وحتى لو يسون شي ميبالغون وبالنسبة للمكياج اكثر بنات العراق حاليا يطلبون مكياج بسيط و مو اوفر شكلك مو متابع شكد مستفز ياربي يكلي معايير الجمال عدهم هيج ع اساس انو لبنان جمال طبيعي خطية هم كله بوتكس وفلر وتجميل ومكياج اوفر".

وكتبت أخرى: "كسرت خاطري الصراحة كلامها يدل على عدم ثقتها بنفسها، يبدو انها مرت بظروف قاسية او صادمة بحياتها هي اللي وصلتها للي هي فيه".

وأضافت أخرى: "حسيت مدام رابعة عم تقلا نعم يعني متفاجأة هون هون عمرا ١٩ بس اجت كانو متقلا ايوا كملي كل شخص وعندو رأيو بهالدنيا مالنا بالناس".

