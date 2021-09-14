داليا نعيم بجلسة تصوير عنوانها مؤخرتها!

شاركت الإعلامية العراقية المثيرة للجدل داليا نعيم فيديو عبر حسابها في انستقرام من كواليس جلسة تصوير كانت قد خضعت لها مؤخراً.

جلسة التصوير أطلق عليها الجمهور اسم "شوفوا مؤخرتي"... إذ أن بداية الفيديو أظهر داليا نعيم وهي تمشي أمام الكاميرا بطريقة تحاول استعراض فيها مؤخرتها، أما اطلالتها فقد كانت أوفر بحسب وصف الجمهور خصوصاً المكياج الذي اتبعته.

تعليقات الجمهور الساخرة جاء فيها "المصور ما اغمي عليه ولا صور عادي".. وتابع آخر "اكبر مصيبه لم شخص يشوف نفسه حلو".. وجاء في تعليق أحدهم "من كثر ما شبعت وجهه صارت تخبيه".. واضاف آخر "نفسي اشوفها و هي شايلة الميك آب"...

مع تداول اسم داليا نعيم أعيد للأذهان عدة تصريحات لها والتي كان منها " كلهم يقلدوني ، بس ما اتوقع يصيرون دلو لان الدلو وحدة بس واحبكم".. وتصريح آخر "كل بنات مضغوطات من جمالي".."من ينتقد مكياجي مريض نفسي".

يذكر أن اسم داليا نعيم صعد للواجهة من بعد تداول صُور صادمة لها بمكياج اوفر وعمليات تجميل شوهت ملامحها بطريقة شبهها البعض لـ "الدمية تشاكي"، وتم وقتها تداول صُور قديمة لها قبل التجميل وبدت فيها بملامح لطيفة وهو ما صدم الجمهور الذي علق بأنها لم تكن بحاجة لأي عملية تجميل.

من بعد تداول إسم الإعلامية العراقية أطلت عبر برنامج "مع الفارس" مع الإعلامي نزار الفارس، وعندما سألها عن مكياجها بـ "ليش مكياجك أوفر".. استغربت من السؤال وأكدت أن مكياجها طبيعي وأبدت انزعاجها من تعليقات الجمهور عليها وتابعت أن الكثير منهم يعدلون صُورها عبر الفوتوشوب بطريقة ساخرة لتبدو بشعة في الأعين.

داليا نعيم والصلاة!

خلال الحلقة تطرق الحديث عن صلاتها ومعلوماتها الدينية لتعلق بأنها لا تملك الوقت للصلاة وان مكياجها الدائم يمنعها من ذلك مشددة على أنها لا تريد أن تكون من اللواتي يؤدين فروض الصلاة يوم وينقطعن مدة عن ذلك وأنها تتمنى الإلتزام بالصلاة. تعلبق داليا وقتها فتح باب الهجوم على الإعلامي نزار والذي وصفه الجمهور أنه لا يجب عليه أن يسألها عن علاقتها بربها والدين وأن محاولاته ما هي إلا محاولة إثارة للجدل.

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