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شاهد: ديانا كرزون تحتفل بعيد الأضحى بالكشف عن صورة ابنتها

منشور 20 تمّوز / يوليو 2021 - 02:41
ديانا كرزون و زوجها
ديانا كرزون و زوجها

احتفلت المطربة الأردنية ديانا كرزون بعيد الأضحى المبارك، بالكشف عن الصور الأولى لابنتها سلمى.

و نشرت ديانا كرزون عبر حسابها على (إنستجرام)، صور تجمعها مع زوجها معاذ العمري وابنتهما سلمى.

كتبت ديانا معلقة على الصور: (كل عام وأنتم بألف خير،عيد أضحى مبارك).

أضافت: (هذه السنة مختلفه علينا أنا وأبو سلمى، بالعيد مع بيبي سلمى، وأول عيد معانا الله لا يحرمني منكم). و تابعت ديانا كرزون ممازحة زوجها: (معاذ جهز عيديتين هالسنة)، حسب موقع في الفن.

يذكر أن ديانا كرزون أعلنت خبر مولد ابنتها سلمى يوم 22 يونيو/حزيران الماضي، واحتفلت في سبتمبر/ايلول 2020 بزواجها من الإعلامي معاذ العمري بحضور الأقارب والأصدقاء فقط، نظرًا لتفشي فيروس كورونا، وأعلنت في فبراير/شباط الماضي خبر حملها بطرح أغنية جديدة احتفالا بعيد الحب تحمل عنوان (هو مين)، وعرضت صورا لها مع زوجها، وفي نهاية الأغنية ظهرت ترتدي قلادة ذهبية على شكل امرأة حامل.

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