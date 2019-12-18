شاهد: صورة نادرة لمحمد منير تصدم جمهوره

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة صادمة للفنان محمد منير وهو يدخن الجوزة وهو في شبابه.

وتظهر الصورة ذات الأبيض والأسود، منير وهو ينفخ دخان الجوزة التي كان يضعها بفمه، وهو لايزال في بداية شبابه.

وسخر رواد التواصل من الصورة المتداولة، حيث علق أحدهم ( طول عمر النجم دماغه عالية ومتكلفة)، ودون اخر(الكنج كنج طول عمره)، حسب موقع دنيا الوطن.

يُذكر أن منير كشف أنه يُعاني قصورًا في مفصل الحوض وهو ما يتسبب له في آلام بظهره والمنطقة الخاصة بالحوض بشكل كامل فيضطر للجلوس على كرسي للاستراحة قليلًا ثم الوقوف مجددًا لممارسة نشاطاته، وذلك بعد غنائه جالساً على المسرح.