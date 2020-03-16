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شاهد فنان العرب محمد عبده ماذا قال عن فيروس كورونا! (فيديو)

منشور 16 آذار / مارس 2020 - 08:01
محمد عبده
محمد عبده

في ظل الظروف الراهنة ومع انتشار فيروس كورونا المستجد ووصوله إلى العالم العربي، قرر الفنان السعودي محمد عبده ممارسه دوره كشخص مؤثر وصاحب دور مهم في توعية الناس وتحذيرهم من مخاطر الاستهتار بالتعامل مع الأزمة الحالية.

وناشد الفنان محمد عبده من خلال مقطع فيديو المواطنين السعوديين والشعوب العربية الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة واتباع كل سبل الوقاية بهدف الحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه قبل أن تتحول الأمور إلى كارثة لا تحمد عقباها.

وأضاف: "وكمان ودي أوجه رسالتي للإعلام أرجو أنها بقدر ما تحرص وقدر ما تعطي من تعليمات تطمئن الناس لكي لا يموتوا في بيوتهم خوفا وهلعا من الكورونا".

وتابع: "الإعلام بردوا ليه دور في بث الروح المعنوية للناس اللي جالسة بتسمع الأخبار الأعداد اللي بتشفى كتير وأكثر وأكثر من التي تصاب بها الناس وتموت منها".

واختتم: "إن شاء الله ربنا يسلمنا ويسلمكم من كل عاهة ومن كل مرض.. آمين".

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