شاهد فنان العرب محمد عبده ماذا قال عن فيروس كورونا! (فيديو)

في ظل الظروف الراهنة ومع انتشار فيروس كورونا المستجد ووصوله إلى العالم العربي، قرر الفنان السعودي محمد عبده ممارسه دوره كشخص مؤثر وصاحب دور مهم في توعية الناس وتحذيرهم من مخاطر الاستهتار بالتعامل مع الأزمة الحالية.

وناشد الفنان محمد عبده من خلال مقطع فيديو المواطنين السعوديين والشعوب العربية الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة واتباع كل سبل الوقاية بهدف الحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه قبل أن تتحول الأمور إلى كارثة لا تحمد عقباها.

رسالة جداً مهمة موجهة من فنان العرب #محمد_عبده إلى جميع الشعوب

وخصوصًا الشعوب العربية

والشعب السعودي بالتحديد 🇸🇦

وأيضاً كلمة خاصة لأهل الصحافة والإعلام بخصوص #فيروس_كورونا@Mohammed_Abdu #كورونا #coronavirus pic.twitter.com/iuSGOIaw8A — 🎶Rotana Music (@RotanaMusic) March 14, 2020

وأضاف: "وكمان ودي أوجه رسالتي للإعلام أرجو أنها بقدر ما تحرص وقدر ما تعطي من تعليمات تطمئن الناس لكي لا يموتوا في بيوتهم خوفا وهلعا من الكورونا".

وتابع: "الإعلام بردوا ليه دور في بث الروح المعنوية للناس اللي جالسة بتسمع الأخبار الأعداد اللي بتشفى كتير وأكثر وأكثر من التي تصاب بها الناس وتموت منها".

واختتم: "إن شاء الله ربنا يسلمنا ويسلمكم من كل عاهة ومن كل مرض.. آمين".

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