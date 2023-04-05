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شاهد كيف أصبحت "كاثي" بعد مرور سنوات على ظهورها في مسلسل Friends

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 05 نيسان / أبريل 2023 - 08:41
كاثي في مسلسل فريندز
كاثي في مسلسل فريندز

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة  للنجمة الهوليوودية "باجيت بروستر" وذلك بعد مرور سنوات عديدة على ظهورها بشخصية "كاثي" في مسلسل Friends.

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باجيت بروستر سنوات من مشاركتها في مسلسل Friends

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صوة للنجمة الهوليوودية "باجيت بروستر" بعد مرور سنوات، حيث عُرفت باجيت بشخصية كاثي في المسلسل الشهير Friends.

وظهرت باجيت في الصورة المتداولة، بعد أن أثرت عليها السنوات وكشفت الصورة عن شعرها الأبيض واختلاف ملامحها فيما أكد الكثير من الجمهور أنها ما زالت تحتفظ بجمالها بالرغم من ذلك.

مسلسل Friends

تفاصيل شخصية كاثي في مسلسل Friends

جسدت الفنانة باجيت بروستر شخصية كاثي في عدد من حلقات الموسم الرابع من المسلسل الكوميدي الشهير، حيث يلتقي جوي "مات لويلان" بها وتبدأ بينهما علاقة.

وبعد ان يلتقي بها تشاندلر "ماثيو بيري" يجد نفسه وقد وقع في حبها مما جعله يعيش بصراع حيث أنها في علاقة مع صديقه المقرب.

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تنشأ علاقة بين كاثي وتشاندلر وهو ما يزعج جوي الذي يقرر معاقبة صديقه لخيانته له، وفي النهاية يسامحه، وبعد أن يدخل تشاندلر في علاقة مع كاثي بمدة يكتشف خيانتها له.

وتعتبر شخصية كاثي من الشخصيات التي تركت أثرًا كبيرًا لدى الجمهور، حيث صنفها بأنها واحدة من أجمل النجمات اللواتي ظهرن في المسلسل الكوميدي.

ويروي العمل قصة 6 أصدقاء والعلاقات فيما بينهم بقالب كوميدي، وحقق العمل بمواسمه الـ 10 نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

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