الكشف عن سر اسم مسلسل "الهرشة السابعة".. ونظرية The seven year itch

يحقق المسلسل المصري الهرشة السابعة أرقامًا قياسية منذ بداية عرضه في الموسم الرمضاني الحالي، وأثار اسم العمل فضول الجمهور لمعرفة ماذا يعني.

الكشف عن سر اسم مسلسل الهرشة السابعة

تساءل العديد من المتابعين حول المعنى الحقيقي وراء تسمية المسلسل بـ "الهرشة السابعة" وما السرّ الذي يحمله معنى هذا الاسم منذ بداية عرض العمل الدرامي.

وخلال عرض الحلقة التاسعة من المسلسل كشفت بعض المشاهد تفاصيل معنى "الهرشة السابعة"، حيث أن آدم "الفنان المصري محمد شاهين" بعد أن قرر أن ينفصل عن نادين "الفنانة أمينة خليل" قال إن العمر الافتراضي لأي علاقة أو أي أمر في الحياة هو 7 سنوا.

وخلال الحلقة العاشرة شرحت شخصية "فيفي" والتي تجسّدها النجمة حنان سليمان معنى اسم "الهرشة السابعة"، حيث قالت: "في ناس كتير وقفت عند الاسم شوي".

وتابعت: "في هناك نظريّة بتقول إن الانسان يميل للتغيير في أسلوب حياته وقراراته وتفكيره كل سبع سنوات من عمره وذلك نتيجة التغيرات النفسية والبيولوجية التي تحدث له".

وأضافت: "الاسم العلمي لهذا التغيير الذي يحدث كل سبع سنوات هو "هرشة السنة السابعة The seven year itch، وكمان العلاقات بين الأشخاص وبين الأزواج طبيعتها بتتغيّر بعد مرور 7 سنوات لأسباب كتير".

وتتبنّى هذه النظرية The seven year itch بأن الطلاق يصبح نتجية حتميّة في العلاقات بين الأزواج بعد مرور سبع سنوات من الزواج.

تفاصيل مسلسل "الهرشة السابعة"

ويدور المسلسل المصري في اطار اجتماعي درامي حول زوجين وهما نادين والتي تؤدي شخصيتها "امينة خليل" وآدم والذي يؤدي دوره "محمد شاهين" حيث يسيطر الملل والارهاق على حياتهما الزوجيّة ويتعرّضا لضغوطات كبيرة تؤدي بهما للطلاق.