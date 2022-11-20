شاهد كيف أصبح الطفل الصغير "عثمان" بطل مسلسل على مر الزمان

تصدّر النجم التركي الشهير أمير بركه زينجدي وسائل التواصل الاجتماعي من جديد بعد غيابه لسنوات طويلة وذلك بعد الظهور الأخير له في المسلسل التركي "على مرّ الزمان" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

شاهد كيف أصبح الطفل "عثمان"نجم مسلسل على مر الزمان

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة جديدة للنجم التركي الشهير "أمير بركه زينجدي" الذي قدم شخصية الطفل عثمان قبل سنوات في مسلسل على مر الزمان وحقق من خلالها شهرة واسعة.

ولاحظ الجمهور التغيير الكبير في شكل النجم التركي وذلك بعد أن اشتهر في مرحلة الطفولة وخاصة بعمر الأربع سنوات في مسلسل "على مر الزمان" باجزائه الثلاثة.

آخر أعمال النجم الشاب "امير بركه زينجدي"

بعد الشهرة والنجاح الكبير الذي حققه النجم التركي "أمير بركه زينجدي" في المسلسل التركي "على مرّ الزمان"، شارك بعدها في مسلسل "ميمو وجان" والذي كانت تدور أحداثه في اطار كوميدي عائلي، محققًا نجاحًا جديدًا.

وكانت آخر أعماله في مسلسل "حكاية بحر" الذي عرض في عام 2015 ولكن المسلسل الذي بقي حاضراً في اذهان الجميع هو "على مرّ الزمان"، والشخصية الأشهر للفنان الشاب الطفل عثمان.

نبذة عن مسلسل على مرّ الزمان

تدور أحداث العمل حول الصراع الكبير بين "علي" من جهة وزوجته وأولاده من جهة أخرى وذلك بعد أن عاد من الغربة رفقة عشيقته "كارولين" والتي وقع في حبها وسيطرتها وحاولت منه ان تجعله يتخلى عن عائلته، وسط العديد من الأحداث المميزة.