شاهد كيف أصبح شكل الرضيع الذي وضع في طوق سعدية في " ليالي الصالحية " بعد 17 عامًا!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشاب وسيم يدعى وسام اتضح فيما بعد أنه ذات الطفل الرضيع الذي ظهر في مسلسل " ليالي الصالحية "، رغم مرور أكثر من 17 سنة على عرض المسلسل.

ظهر وسام في المشهد الذي انجبت فيه باهية طفلها الرضيع، الذي هو نفسه، لكن قبل أن يمنحوه إياها لضمه اعطي الطفل لسلفتها سعدية، التي لم يكن بمقدورها الإنجاب ومرروه عبر طوقها لتصبح كمثال لأمه الروحانية.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لخانة التعليقات للتعبير عن صدمتهم لرؤية وسام قد أصبح شابًا وسيمًا، فكتبت إحداهن: " اقسم بالله مبارح كنت عم اتفرج ع المقطع وقول لجارتنا هاد البيبي بكون صار شب".

وعلَّق أحدهم ساخرًا: " يا درسان متذكر شو شفت تحت الطوق".

وكتبت أخرى: " اي حلووو صار ابنها والها حق عندو.. حق النزلي من الطوق".

ذكرت إحدى الصفحات أن وسام يدرس تخصص الهندسة في الامارات العربية المتحدة، إلَّا أن الكثيرون أكدوًا أنه لا يزال بعمر الـ17 ما يعني أنه لا يزال في مرحلة الثانوية,.

يذكر أن مسلسل "ليالي الصالحية" مسلسل سوري درامي اجتماعي تجري أحداثه في في بيئة دمشقية، وقام في بطولته نجوم سوريين بارزين من بينهم: عباس النوري، وبسام كوسا، وكاريس بشار، ومنى واصف، وسامية الجزائري وغيرهم.