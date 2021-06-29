مصطفى قمر يثير الجدل بفيديو صلاته مع ابنته.. وسخرية من نظارته الشمسية

تعرَّض الفنان المصري مصطفى قمر لموجة من الانتقادات والجدل بعد نشره مقطع فيديو يجمعه بابنته أثناء أداء الصلاة.

نشر مصطفى قمر مقطع فيديو قصير عبر حسابه على تطبيق "تيك توك" أثناء أدائه الصلاة وإلى جانبه ابنته الصغيرة التي ارتدت ملابس الصلاة، ورغم لطافة الفيديو، إلَّا أن المتابعين انتقدوه واتهموه بمحاولة الحصول على المشاهدات معتبرين أن الفيديو عدم احترام لقدسية الصلاة.

كما شارك قمر متابعيه عبر موقع "إنستغرام" صورة تجمعه بابنته أثناء أداء الصلاة، بينما كان مرتديًا نظارة شمسية، وابنته تحدِّق بعدسة الكاميرا.



وأرفق قمر الصورة بتعليق، جاء فيه: "حاولت أصورها وهي بتصلي جنبي من غير ما تحس بس ولا الهوى.. لئيمة وشافت الكاميرا.. ادخلوا على التيك توك صورت جزء برضه بس بتداري وشها.. أومال مش بتتكسفي ليه يا چودي لما بتغني".

وبعد موجة الغضب والسخرية من ارتدائه النظارة الشمسية أثناء الصلاة ومطالبته بإزالة الفيديو من حساباته، قرر قمر حذف الفيديو وإنهاء المهزلة، رغم أنه ردَّ على أحد متابعيه أن ليس من الحرام ارتداء نظارة شمسية وخاصة أن عينياه تتأذيان من الشمس بشكل كبير.

وأشاد الكثيرون بالخطوة التي اتخذها قمر، فكتبت إحداهن: "صح كده يا فنان كويس انك مسحت الصورة اسمع كلام جمهورك ماتسمعش كلام حد تاني".

وعلَّق آخر: "والله ريحت قلبى، ربنا يحميك.. فنان بجد فى كل تصرف...د فنان بيحترم عقليه جمهوره..هما الاسكندرانيه كده ايوووووووه".

مصطفى قمر يحتفل بزواج ابنه الأكبر

احتفل مصطفى قمر بحفل زفاف ابنه الأكبر "إياد" داخل أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة بحضور أهل العروسين والأصدقاء.

وتواجد في حفل الزفاف عدد من المشاهير على رأسهم الممثل المصري هاني سلامة والنجم محمد حماقي والسوبر ستار هشام عباس، والفنان إيهاب توفيق وزميله حميد الشاعرى إضافةً إلى النجمة جنات وغيرهم.